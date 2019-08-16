В Рязани появилась еще одна станция зарядки электромобилей

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-16T13:05:38+03:00

Чтобы полностью зарядить аккумуляторы электротранспорта, понадобится несколько часов

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В Рязани заработала еще одна станция медленной зарядки переменным током Rewatt, которая позволяет безопасно и легко заряжать электромобили. Мощность станции – 22 кВт. Как отмечают энергетики, процесс зарядки электромобиля похож на подзарядку сотового телефона, правда, чтобы полностью зарядить аккумуляторы, понадобится несколько часов.

- Увеличение числа электромобилей снизит нагрузки на экологию в регионе, повысит комфорт туристов, а также создаст дополнительные условия для развития бизнеса, - прокомментировал открытие станции директор «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин.

Электрозаправка расположена по адресу: улица МОГЭС, 12.

Напомним, первую станцию экспресс-зарядки установили в Рязани в 2015 году на Куйбышевском шоссе.

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ИСТОЧНИК KP.RU