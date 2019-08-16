2019-08-16T11:46:14+03:00
Общество

В Рязани начали ремонтировать старинную лестницу к стадиону «Спартак»

Рабочие уже огородили территорию и сняли остатки разбитых плит. Дойдут ли руки до ремонта ворот с кубками, пока неизвестно
Александр РАДЫГИН
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Лестница к стадиону "Спартак".Лестница к стадиону "Спартак".
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В Рязани приступили к капитальному ремонту лестницы, которая ведет с улицы Право-Лыбедской к стадиону «Спартак». Последние десятилетия сооружение находилось в полуразрушенном состоянии, люди предпочитали идти не по лестнице, а по протоптанным рядом тропинкам.

Лестница к стадиону "Спартак".

Лестница к стадиону "Спартак".

Отметим, что сверху лестница начинается входной группой – воротами, с помещениями, где когда-то находились кассы стадиона. Все сооружение так же находится в удручающем состоянии.

Лестница к стадиону "Спартак".

Лестница к стадиону "Спартак".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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