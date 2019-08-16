2019-08-16T11:15:07+03:00
Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве женщины

Тело обнаружено 11 августа в Железнодорожном районе города
Антон КОНОВАЛОВ
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11 августа в Железнодорожном районе Рязани в квартире одного из домов обнаружили труп женщины. 37-летняя местная жительница скончалась от побоев, сообщили в областном СУ СКР.

Криминалист обнаружил на месте преступления улики, которые помогли задержать подозреваемого – сожителя убитой, мужчину 1981 года рождения. Текущая версия заключается в том, что произошел конфликт на бытовой почве, который перерос в рукоприкладство. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По решению суда предполагаемый преступник заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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