В Рязани задержали подозреваемого в убийстве женщины

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-16T11:15:07+03:00

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11 августа в Железнодорожном районе Рязани в квартире одного из домов обнаружили труп женщины. 37-летняя местная жительница скончалась от побоев, сообщили в областном СУ СКР.

Криминалист обнаружил на месте преступления улики, которые помогли задержать подозреваемого – сожителя убитой, мужчину 1981 года рождения. Текущая версия заключается в том, что произошел конфликт на бытовой почве, который перерос в рукоприкладство. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По решению суда предполагаемый преступник заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU