Парковка перед вокзалом Рязань-1 стала бесплатной

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-16T10:48:19+03:00

По решению суда рабочие уже удалили с объекта все оборудование

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Парковка на площади перед вокзалом Рязань-1 ближайшее время будет работать бесплатно, сообщает телекомпания «Город». По решению суда с территории парковки уже удалили все оборудование.

«Владелец парковочного пространства нарушил условия действующего договора. Дальнейшая судьба парковки неизвестна», - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2017 года, согласно постановлению администрации Рязани, оператором парковки стала московская компания ООО «МСП-Консалтинг». Предыдущий оператор - ООО «Соир», отменил бесплатные минуты и задолжал в муниципальный бюджет изрядную сумму за аренду участка (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU