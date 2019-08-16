Парковка перед вокзалом Рязань-1 стала бесплатной
Парковка на площади перед вокзалом Рязань-1 ближайшее время будет работать бесплатно, сообщает телекомпания «Город». По решению суда с территории парковки уже удалили все оборудование.
«Владелец парковочного пространства нарушил условия действующего договора. Дальнейшая судьба парковки неизвестна», - говорится в сообщении.
Напомним, в феврале 2017 года, согласно постановлению администрации Рязани, оператором парковки стала московская компания ООО «МСП-Консалтинг». Предыдущий оператор - ООО «Соир», отменил бесплатные минуты и задолжал в муниципальный бюджет изрядную сумму за аренду участка (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Территория вокруг вокзала Рязань-1 попала под инспекционную проверку чиновников
И.о. главы городской администрации поручила подчиненным нанести свежую разметку, поправить знаки и лучше убираться (подробнее).
Арендатор освободит парковку перед вокзалом Рязань-1 по решению суда
Апелляционный суд также встал на сторону администрации города (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU