В Рязани стартовала запись детей в кружки по сертификатам допобразования

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-16T10:02:19+03:00

Проект призван создать конкуренцию среди учреждений допобразования - каждое должно работать так, чтобы дети и родители выбрали именно его. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Им можно оплатить занятия ребенка в любой секции, в том числе – в частных образовательных организациях

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С 15 августа в Рязанской области началась запись в различные кружки по сертификатам дополнительного образования на 2019/2020 учебный год, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Такой сертификат дает возможность посещать занятия за счет государства – деньги идут в ту организацию, которую выбрал сам ребенок. Причем среди этих учреждения и частные – те из них, что имеют соответствующую лицензию и входят в реестр поставщиков образовательных услуг.

– Сертификатом можно оплатить занятия ребенка в любом кружке и секции, но в пределах утвержденного номинала. Обналичить его нельзя, а сумма на следующий год не переносится – она ежегодно обновляется, – пояснили в минобразования.

Подробнее о возможностях, которые дает такой сертификат и о способах его получения на сайте р62.навигатор.дети.

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Пилотный проект в сфере дополнительного образования – именно с этими сертификатами – стартовал в нашей области год назад. Тогда же «Комсомолка» и выяснила, кто из школьников имеет право на бесплатное посещение кружков и спортивных секций по новой программе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU