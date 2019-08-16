Перед учебным годом против рязанских школ подали почти 20 исков

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-16T09:46:32+03:00

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В Рязанской области в преддверии учебного года Роспотребнадзор активно проверяет общеобразовательные организации. Управление подало 18 исков об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, 16 из которых уже удовлетворили.

Ревизоры составили 274 административных протокола и выдали 210 предписаний, которые при этом исполнялись не всеми – в суды поступило больше двух десятков таких дел. Всего на должностных и юридических лиц наложили штрафов на 1,5 млн. рублей.

Претензии были связаны с необходимостью ремонта, благоустройства, состоянием систем водоснабжения, канализации и отопления, а также с недостатком мебели, оборудования и другими причинами. Нарушения выявлялись и во время визитов к организаторам питания, коих в регионе работает пять. Проверки продолжаются.

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В начале года прокуратура отчиталась о проверках, проведенных в 2018-м после обнаружения в МП «Детское питание» коррупционной схемы. Вскрылось множество нарушений – от плохого состояния помещений и отсутствия санитарной одежды до просрочки и незаконной подмены продуктов. (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU