2019-08-16T08:50:41+03:00
Происшествия

В Рязанской области разыскивают 33-летнего мужчину

Его местонахождение неизвестно с 5 августа
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Фото: vk.com/lizaalert_rznФото: vk.com/lizaalert_rzn
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В Рязанской области объявлен поиск 33-летнего Дмитрия Степанова. Информации о его местонахождении нет с 5 августа.

- Может находиться в вашем городе! – пишут члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Согласно ориентировке, приметы пропавшего таковы: рост 175 см, телосложение нормальное, волосы русые с проседью, глаза голубые. Мужчина был одет в камуфлированный костюм, с собой имел коричневый рюкзак.

С информацией просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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