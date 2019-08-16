В Рязанской области разыскивают 33-летнего мужчину
Его местонахождение неизвестно с 5 августа
Фото: vk.com/lizaalert_rzn
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В Рязанской области объявлен поиск 33-летнего Дмитрия Степанова. Информации о его местонахождении нет с 5 августа.
- Может находиться в вашем городе! – пишут члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Согласно ориентировке, приметы пропавшего таковы: рост 175 см, телосложение нормальное, волосы русые с проседью, глаза голубые. Мужчина был одет в камуфлированный костюм, с собой имел коричневый рюкзак.
С информацией просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU