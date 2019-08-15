Для реконструкции площади Ленина в Рязани нашли подрядчика-«варяга»

СЕГОДНЯ 19:59 2019-08-15T19:59:16+03:00

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Победителем конкурса на право проведения работ по реконструкции площади Ленина в этом году стала фирма, зарегистрированная в Подмосковье. Ее победа была заранее предсказуемой: больше никто не изъявил желания побороться за заказ. В рамках второго этапа благоустройства площади надо поправить там укладку брусчатки, оборудовать новую систему освещения и проложить ливневую канализацию.

Новый подрядчик известен тем, что проводил благоустройство центра города Химки рядом со столицей. Местные власти потом подали на фирму в суд из-за завышения смет и срыва сроков сдачи работ.

Впрочем, в Рязани в 2018 году срыв сроков работ по благоустройству парков допустили и местные общества с ограниченной ответственностью.

ИСТОЧНИК KP.RU