2019-08-15T19:59:16+03:00
Общество

Для реконструкции площади Ленина в Рязани нашли подрядчика-«варяга»

Предприятие из Подмосковья уже срывало график сдачи работ в городе Химки
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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После прошлогоднего этапа реконструкции площади на рязанскую фирму-подрядчика поступил иск в судПосле прошлогоднего этапа реконструкции площади на рязанскую фирму-подрядчика поступил иск в судФото: Владимир ФРОЛОВ
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Победителем конкурса на право проведения работ по реконструкции площади Ленина в этом году стала фирма, зарегистрированная в Подмосковье. Ее победа была заранее предсказуемой: больше никто не изъявил желания побороться за заказ. В рамках второго этапа благоустройства площади надо поправить там укладку брусчатки, оборудовать новую систему освещения и проложить ливневую канализацию.

Новый подрядчик известен тем, что проводил благоустройство центра города Химки рядом со столицей. Местные власти потом подали на фирму в суд из-за завышения смет и срыва сроков сдачи работ.

Впрочем, в Рязани в 2018 году срыв сроков работ по благоустройству парков допустили и местные общества с ограниченной ответственностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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