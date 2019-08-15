Из-за шествия гостей Форума древних городов перекроют центр Рязани

СЕГОДНЯ 19:41 2019-08-15T19:41:29+03:00

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В субботу, 17 августа, по центру Рязани пройдет «Шествие древних городов» – таким образом состоится закрытие II Международного форума древних городов, работавшего в нашем городе на этой неделе. Из-за шествия с 18:00 до 20:00 будет перекрыто движение автотранспорта по части улиц Циолковского, Ленина, Николодворянской и Лево-Лыбедской.

Общественный транспорт в указанное время будет ходить по измененной схеме.

Например, троллейбус №5 с одной стороны будет делать разворот на ул. Дзержинского, с другой – на пл. Мичурина. Троллейбус №6 с остановки «Рязцветмет» отправится сразу к памятнику Полетаеву. Троллейбусы №3 и №8 проследуют по ул. Маяковского и ул. Горького. Троллейбус №10 разворачивается на пл. Мичурина, троллейбус №13 отменяется на это время вообще. Автобус №1 будет следовать по ул. Дзержинского, автобусы №4, №17 и №20 – по улицам Новой, Горького, Есенина, через площадь Мичурина и по улице Маяковского. Также через пл. Мичурина отправится автобус №7, у автобусов №11, №13 и №18 там будет конечная. Автобусы №16, №21 и №23 пойдут по улице Маяковского. Примерно так же будут перестроены и схемы движения маршрутных такси.

ИСТОЧНИК KP.RU