2019-08-15T18:47:16+03:00
Звезды

В Рязани работает выставка античных монет

Уникальную коллекцию собрал дипломат, много лет проработавший в Испании
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Чтобы увидеть монеты, надо подняться на 3-й этаж библиотекиЧтобы увидеть монеты, надо подняться на 3-й этаж библиотекиФото: Владимир ФРОЛОВ
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В «Музее книги» Рязанской областной библиотеки имени Горького 15 августа открылась выставка античных и средневековых монет. В коллекции – золотые, серебряные и медные денежные знаки древнегреческих городов, Александра Македонского, его наследников и правителей эллинистических государств, Римской республики, Юлия Цезаря, Римской империи, Византии, персидского государства и варварских королевств раннего средневековья.

Античные монеты, собранные Михаилом Российским Фото: Владимир ФРОЛОВ

Античные монеты, собранные Михаилом РоссийскимФото: Владимир ФРОЛОВ

Уникальный нумизматический материал собран дипломатом Михаилом Российским, которые долгое время работал в посольстве РФ в Испании. Эта страна, известная своей богатой историей, входила в состав Римской империи. Вместе с ним на открытие прибыл его испанский друг Эрминио Рекехо, который привез для выставки некоторые другие древние вещи – предметы быта и украшения.

Византийские монеты – для рассматривания некоторых специально приложена лупа Фото: Владимир ФРОЛОВ

Византийские монеты – для рассматривания некоторых специально приложена лупаФото: Владимир ФРОЛОВ

Работа выставки продлится весь август и часть осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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