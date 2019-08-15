2019-08-15T16:42:50+03:00
Происшествия

В рязанском лесу нашли ручную гранату

Взрывотехники приехали на место и уничтожили боеприпас
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: управление Росгвардии по Рязанской области.Фото: управление Росгвардии по Рязанской области.
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В Ряжском районе в окрестностях села Поплевино местные жители обнаружили ручную гранату. Боеприпас, сильно пострадавший от коррозии, лежал на земле в лесном массиве.

Как сообщает пресс-служба областного Росгвардии, на место отправились сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН. Они обезвредили потенциально опасную находку, уничтожив ее.

Напомним, в июне в Шиловском районе аналогичным образом поступили аж с восемью артиллерийскими снарядами. Они были датированы 1891 годом.

Фото: управление Росгвардии по Рязанской области.

Фото: управление Росгвардии по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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