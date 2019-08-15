В рязанском лесу нашли ручную гранату
Взрывотехники приехали на место и уничтожили боеприпас
Фото: управление Росгвардии по Рязанской области.
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В Ряжском районе в окрестностях села Поплевино местные жители обнаружили ручную гранату. Боеприпас, сильно пострадавший от коррозии, лежал на земле в лесном массиве.
Как сообщает пресс-служба областного Росгвардии, на место отправились сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН. Они обезвредили потенциально опасную находку, уничтожив ее.
Напомним, в июне в Шиловском районе аналогичным образом поступили аж с восемью артиллерийскими снарядами. Они были датированы 1891 годом.
Фото: управление Росгвардии по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU