2019-08-15T15:32:37+03:00
Общество

В Рязань приехала синагога на колесах

По сути это еврейская этнографическая экспедиция
Антоний ВОХЕЧ
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Ярко-желтый мицва-мобиль приехал в Рязань. Фото: сайт ГТРК "Ока"Ярко-желтый мицва-мобиль приехал в Рязань. Фото: сайт ГТРК "Ока"
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Синагога на колесах, миссия которой рассказать о Торе — главной книге иудаизма и еврействе, приехала в Рязань. Маршрут мицва-мобиля (именно это название написано на борту автомобиля) проходит через города «Золотого кольца», а также через Рязань, Тверь, Смоленск и другие регионы. Об этом сообщили журналисты ГТРК «Ока».

В Рязани и области сегодня проживает около двух тысяч евреев. Вместе с тем, большое количество рязанцев имеют еврейские корни. Участники этнографической экспедиции рассказывают о Торе – главной книге иудаизма, а также напоминают о наступающем празднике еврейского Нового года и обычаях, связанных с ним.

- Мы приезжаем в общины, чтобы напомнить еврею о его еврействе, - заявил волонтер Менди Клейнберг.

Напомним, что мицва — предписание, заповедь в иудаизме. В обиходе мицва — всякое доброе дело, похвальный поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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