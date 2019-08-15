2019-08-15T15:04:06+03:00
Общество

Рязанцев ждет резкая перемена погоды: жара спадет, пройдут ливни

Температура не поднимется выше +25
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Рязанский филиал Росгидромета на 16 августа спрогнозировал резкую перемену погоды. Жара, которая в четверг перевалила за +30, спадет. Температура воздуха составит +14…+19 градусов ночью и +20…+25 градусов днем.

Небо затянет облаками, временами будут идти дожди, причем местами сильные (до 12 мм осадков – самое большое количество за более чем три недели ). В отдельных районах ожидается гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с (при грозе возможны порывы 12-17 м/с).

ИСТОЧНИК KP.RU

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