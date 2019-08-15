В Рязани столкнулись Lada и маршрутный автобус

СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-15T14:14:00+03:00

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В четверг, 15 августа, в начале десятого утра в Рязани на улице Ленина возле дома № 4 столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль Lada XRAY. Автобус следовал по маршруту №47 и отъезжал от остановки, машина перестраивалась на левую полосу.

В столкновении никто не пострадал.

Для оформления протокола автоаварии были вызваны сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД. Столкнувшиеся автобус и легковой автомобиль создали временные затруднения для транспортного потока. В настоящее время движение на этом участке полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU