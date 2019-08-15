Рязанский девелопер презентовал квартиры с террасами в парковом квартале «Голландия»
Рязанский девелопер «Мармакс» презентовал квартиры с террасами в парковом квартале «Голландия».
В этом году компания «Мармакс» предложила новый формат квартир с дополнительным пространством – террасами, поднятыми на невысокий подиум и с декоративным ограждением.
– Если вы хотите ощущать особый комфорт и при этом находиться в пределах своей уютной квартиры, тогда терраса – это прекрасный вариант именно для вас. Выходя на собственную террасу, вы все еще дома, но при этом уже в парке, – отметили представители компании. – Терраса может быть обустроена для любого времени года.
Здесь вы сможете встретить рассвет или закат за чашечкой любимого прохладительного или согревающего напитка, позавтракать или поужинать, расслабиться и почитать любимую книгу или вовсе устроить летний офис.
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– Квартиры с террасами будут интересны многим рязанцам, ведь покупая квартиру в жилом комплексе «Голландия», вы получаете еще и уникальный вид на целый парк. Благодаря ландшафтному дизайну двор-парка вы всегда будете ощущать приятные сезонные ароматы и, самое главное, воздух в вашем доме всегда будет чистым, – подчеркнул девелопер.
Представители компании также отмечают, что в парковом квартале «Голландия» будут реализованы европейские концепции. Так, например, в комплексе будет:
- подземный паркинг на 56 машиномест;
- закрытая территория двор-парка с контролем доступа на территорию;
- двор-парк более 1 га с ландшафтным дизайном;
- высокие панорамные окна;
- просторные колясочные;
- подземные мусорные контейнеры;
- фитнес-зал для жителей комплекса;
- душ для собак;
- Wi-Fi во дворе;
- лифтовые системы OTIS и многое другое
Подробнее о приобретении квартир в парковом квартале «Голландия» можно узнать на сайте или по телефону отдела продаж 500-005.
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ИСТОЧНИК KP.RU