2019-08-15T13:21:12+03:00
Недвижимость

Рязанский девелопер презентовал квартиры с террасами в парковом квартале «Голландия»

Благодаря двор-парку вы всегда будете ощущать приятные сезонные ароматы и, самое главное, воздух в доме всегда будет чистым
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Рязанский девелопер «Мармакс» презентовал квартиры с террасами в парковом квартале «Голландия».

В этом году компания «Мармакс» предложила новый формат квартир с дополнительным пространством – террасами, поднятыми на невысокий подиум и с декоративным ограждением.

– Если вы хотите ощущать особый комфорт и при этом находиться в пределах своей уютной квартиры, тогда терраса – это прекрасный вариант именно для вас. Выходя на собственную террасу, вы все еще дома, но при этом уже в парке, – отметили представители компании. – Терраса может быть обустроена для любого времени года.

Здесь вы сможете встретить рассвет или закат за чашечкой любимого прохладительного или согревающего напитка, позавтракать или поужинать, расслабиться и почитать любимую книгу или вовсе устроить летний офис.

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– Квартиры с террасами будут интересны многим рязанцам, ведь покупая квартиру в жилом комплексе «Голландия», вы получаете еще и уникальный вид на целый парк. Благодаря ландшафтному дизайну двор-парка вы всегда будете ощущать приятные сезонные ароматы и, самое главное, воздух в вашем доме всегда будет чистым, – подчеркнул девелопер.

Представители компании также отмечают, что в парковом квартале «Голландия» будут реализованы европейские концепции. Так, например, в комплексе будет:

- подземный паркинг на 56 машиномест;

- закрытая территория двор-парка с контролем доступа на территорию;

- двор-парк более 1 га с ландшафтным дизайном;

- высокие панорамные окна;

- просторные колясочные;

- подземные мусорные контейнеры;

- фитнес-зал для жителей комплекса;

- душ для собак;

- Wi-Fi во дворе;

- лифтовые системы OTIS и многое другое

Подробнее о приобретении квартир в парковом квартале «Голландия» можно узнать на сайте или по телефону отдела продаж 500-005.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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