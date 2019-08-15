Рязанский торговец зерном задолжал работникам почти 2 миллиона рублей
В Михайловском районе ООО «Агрофининвест» не выплатило работникам около 1,8 миллиона рублей. Долг копился в апреле-декабре 2018 года. По этому факту следственный комитет возбудил уголовное дело, а теперь суд вынес свое решение.
Обвинение по статье «Невыплата заработной платы» предъявили директору сельхозпредприятия (по данным Минэкономразвития РФ, ООО «Агрофининвест» торгует зерном и рапсовым маслом, которое само и производит). Выяснилось, что он имел финансовую возможность рассчитаться с коллективом, но этого не сделал.
В итоге уже в процессе расследования люди получили свои «кровные», а руководителя приговорили к штрафу в 105 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области. Отметим, что в открытых источниках директором ООО «Агрофининвест» значится Поноедов Юрий Николаевич.
ИСТОЧНИК KP.RU