2019-08-15T11:03:16+03:00
Происшествия

В столкновении с пивным грузовиком пострадала юная рязанка

О состоянии пивных бутылок не сообщается
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Рязанское Управление ГИБДД опубликовало подробности аварии с грузовиком, перевозившим пиво.

ДТП, напомним, произошло утром в среду, 14 августа, рядом с домом № 3 на Голенчинском шоссе.

69-летний рязанец на Toyota RAV 4, по предварительным данным, выезжал с второстепенной дороги и не пропустил фургон «ГАЗ Багем», за рулем которого был 61-летний мужчина. Этот автомобиль перевозил пиво.

После столкновения он продолжил двигаться, но от удара его занесло – в итоге фургон опрокинулся набок.

Его водитель не пострадал, а вот 17-летняя пассажирка иномарки отравлена в больницу.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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