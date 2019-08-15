В столкновении с пивным грузовиком пострадала юная рязанка
Рязанское Управление ГИБДД опубликовало подробности аварии с грузовиком, перевозившим пиво.
ДТП, напомним, произошло утром в среду, 14 августа, рядом с домом № 3 на Голенчинском шоссе.
69-летний рязанец на Toyota RAV 4, по предварительным данным, выезжал с второстепенной дороги и не пропустил фургон «ГАЗ Багем», за рулем которого был 61-летний мужчина. Этот автомобиль перевозил пиво.
После столкновения он продолжил двигаться, но от удара его занесло – в итоге фургон опрокинулся набок.
Его водитель не пострадал, а вот 17-летняя пассажирка иномарки отравлена в больницу.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU