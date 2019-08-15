Рязанский минздрав подтвердил смерть парашютиста
Он жестко приземлился на аэродроме в Крутицах
Такой видят округу парашютисты в Крутицах. Фото: сайт аэродрома "Крутицы"
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Региональный минздрав подтвердил смерть парашютиста, который разбился на аэродроме «Крутицы» под Рязанью. Трагедия произошла 26 июля. У маркетолога из Беларуси Сергея Безрученка парашют раскрылся, но недалеко от земли спутались стропы, и он совершил жесткую посадку.
Медики диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, переломы костей таза и ног. Мужчину доставили в реанимационное отделение ОКБ. Врачи более двух недель боролись за его жизнь. Однако Безрученок 11 августа скончался .
ИСТОЧНИК KP.RU