Обитатели домов шести улиц Рязани в четверг останутся без холодной воды
Днем в четверг, 15 августа, на шести улицах Рязани отключат холодную воду, сообщила пресс-служба горадминистрации. Причина – ремонт на водопроводе, уточнили в «Водоканале».
С 9.00 до 17.00 холодного водоснабжения не будет по адресам:
– ул. Ленинского Комсомола, д. 89, д. 91, д. 93, д. 95, д. 97, д. 99, д. 103, д. 105а, д. 104, д. 106;
– ул. 14-я Линия (от ул. Осипенко до ул. Строителей);
– ул. 11-я Линия;
– ул. 12-я Линия;
– ул. Стройкова, д. 88, д. 88 корп. 1, д. 90, д. 92, д. 94/41, д. 89, д. 89 корп. 1;
– ул. Островского, д. 99, д. 99 корп. 1, д. 97, д. 97 корп. 1, д. 95, д. 95 корп. 1, д. 95 корп. 2, д. 93, д. 91, д. 44 корп. 2 (д/сад №80);
– ул. Островского (от ул. Осипенко до ул. Ленинского Комсомола).
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