2019-08-14T15:59:27+03:00
Происшествия

Рязанец без водительских прав влетел в самосвал

С травмами его отправили в больницу
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

Днем во вторник, 13 августа, на окраине Рязани произошло ДТП. Авария случилась примерно в 14.40 около дома 1 на улице Промышленной, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

27-летний рязанец без водительских прав ехал на «ВАЗ-2105» в сторону платного Путепровода. По предварительным данным он не справился с управлением и врезался в ехавший по встречке самосвал «МАЗ».

В итоге водителя легковушки с травмами отправили в больницу.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Участника пьяной смертельной аварии в ряжском селе задержала полиция. Предварительная причина ДТП – превышение скорости (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обитатели домов шести улиц Рязани в четверг останутся без холодной воды
В Рязани открылся Музейный центр имени Александра Солженицына
На Рязанскую область идет жара в +31 градус
В Рязани прохожие задержали влетевшего в забор пьяного водителя
На время закрытия «Авиадартса» в Рязани перекроют движение
В ресторане «Буфетъ» действует собственное производство сыров
В Рязани Toyota RAV4 встала на пути грузовика с пивом
Детсад-долгострой в Рязани откроется к 1 сентября
Москвичка не смогла передать рязанскому гаишнику взятку в 100 тысяч рублей
В селе под Рязанью из-за хлопка газа обрушилась крыша дома
Пожар на свалке в Рязани ликвидирован – МЧС
В чемпионате Рязани по футболу соперника разгромила сельская команда
Бледность кожи помогла найти у рязанца рак в запущенной форме
Родственников рязанца, погибшего в годы войны, волонтеры нашли всего за день
Опубликованы требования к проекту новой школы на 1100 мест в Рязани
В центре Рязани внедорожник сбил юную женщину
19-летний москвич до смерти забил мужчину в Рязанской области
Завершился плановый ремонт теплосетей Новомичуринска
Поджегшего бабушку рязанца отправили в колонию на 6 лет
В Рязани стартовал фестиваль воздухоплавания «Небо России»
Рязанский губернатор: О том, что к нам едут дети из Иркутска, мы узнали за день до их прибытия