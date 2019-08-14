Рязанец без водительских прав влетел в самосвал
Днем во вторник, 13 августа, на окраине Рязани произошло ДТП. Авария случилась примерно в 14.40 около дома 1 на улице Промышленной, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.
27-летний рязанец без водительских прав ехал на «ВАЗ-2105» в сторону платного Путепровода. По предварительным данным он не справился с управлением и врезался в ехавший по встречке самосвал «МАЗ».
В итоге водителя легковушки с травмами отправили в больницу.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU