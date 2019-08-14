На время закрытия «Авиадартса» в Рязани перекроют движение

СЕГОДНЯ 15:41 2019-08-14T15:41:03+03:00

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В ближайшую субботу, 17 августа, в Рязани пройдет торжественная церемония закрытия конкурса летных экипажей «Авиадартс-2019», в связи с чем, в городе ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба облцентра.

С 6.30 и до окончания мероприятия ограничат въезд на улицу Белякова – со стороны улицы Забайкальской около остановки «Дягилевский городок».

Одновременно в районе д. 22 на улице Белякова (со стороны Забайкальской) движение закроют вовсе.

Напомним, что согласно программе конкурса, обнародованной еще до его начала, церемония закрытия должны будет пройти с 10.00 до 11.30. А с полудня и до половины второго для зрителей, собравшихся в Дягилеве, выступят лучшие пилотажные группы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU