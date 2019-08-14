В ресторане «Буфетъ» действует собственное производство сыров

СЕГОДНЯ 15:03 2019-08-14T15:03:40+03:00

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Лето цветет во всей красе, а что пришло вместе с ним? Любой фермер первым дело ответит – реки превосходного молока, ведь именно сейчас рязанские буренки и козы дают свой самый ароматный и питательный продукт! Сыроделы, разумеется, не дремлют: караулят, чтобы не упустить лучшее.

В первых рядах бойцы ресторана «Буфетъ»: чтобы реализовать все свои задумки, этим мастерам нужно немало молока. Причем отборного, ведь они решили воспроизвести лучшее, что есть на сегодня в мире.

Вот небольшой перечень того, здесь уже освоили: буррата, камамбер, халлуми, качотта, рикотта, сырные шоколадные трюфели и... многое другое.

Продукты это принципиально разные. К примеру, буррата – свежий сыр семейства моцарелла. Век назад его рецепт нащупали и довели до совершенства итальянцы, и теперь это деликатес, подаваемый в лучших ресторанах мира.

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А слабосоленый халлуми, что родом с Кипра, шеф-повара любят за возможность делать собственные открытия: разными способами его обжаривают и готовят на гриле, так что вариантов использования – масса.

Но при всей известности этих сыров просто на рецепт эти сыроделы не рассчитывают: ездят к признанным специалистам и разведывают нюансы всех циклов производства. Так, весной они побывали у туляка Алексея Андреева – первого россиянина, получившего за свой сыр золотую медаль конкурса во Франции. И это на родине французских мягких сыров!

Попробовать, выучены ли уроки, можно в ресторане «Буфетъ» в Рязани на улице Радищева 42. Телефоны +7 (4912) 779-444 и +7 (910) 627-94-44.

Кстати, из собственных ремесленных сыров здесь создают целые наборы, оформленные как подарок. Это на заметку тем, кто ломает голову над сюрпризом для семейного ужина или оригинальным презентом – марка «Коза и кастрюля» к вашим услугам.

На правах рекламы.

РЕСТОРАН "БУФЕТЪ". Ремесленные сыры. ..

ИСТОЧНИК KP.RU