Детсад-долгострой в Рязани откроется к 1 сентября

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-14T17:41:28+03:00

Именно при его возведении подрядчику заплатили за невыполненные работы 25 миллионов рублей

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К 1 сентября в Рязани откроют детский сад на 224 места в микрорайоне Кальное. Такое заявление губернатор Николай Любимов сделал 13 августа на заседании областного правительства, сообщает пресс-служба кабмина. Вместе с тем глава региона поручил министру строительного комплекса Вячеславу Меньшову строго контролировать исполнение обязательств подрядчиками, работающими на социальных объектах.

Напомним, на строительстве учреждения, которому присвоили №36, украли 25 миллионов рублей. Именно на такую сумму объемы работ, предусмотренных проектом, отличались от фактически выполненных. При этом исполнителю - ООО ПМК «Центр» - выплатили по контракту все 184 миллиона рублей из бюджета. Против директора МП «Управление капитального строительства города Рязани» Андрея Васина, подписывавшего акт приемки, расследуется дело о злоупотреблении должностными полномочиями.Изначально объект планировалось сдать в ноябре 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU