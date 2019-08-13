Кинотеатр «Люксор» приглашает на встречу со злыми птичками
Помимо развлекательной программы, гостей ждут бесплатные сладкие угощения
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Любимая игра вновь возвращается на экраны, а в четверг, 15 августа, герои мультфильма появятся в кинотеатре «Люксор Круиз»!
В этот вечер вы сможете посоревноваться с птичками за подарки, сделать «боевой» аквагрим и попробовать сладкие угощения абсолютно БЕСПЛАТНО.
Ни один гость не останется в этот вечер без фотографии.
Начало праздника в 18:00 в фойе кинотеатра, самого показа – в 19:00.
Билеты уже в продаже.
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На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU