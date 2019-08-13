2019-08-13T17:33:36+03:00
Общество

Кинотеатр «Люксор» приглашает на встречу со злыми птичками

Помимо развлекательной программы, гостей ждут бесплатные сладкие угощения
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Любимая игра вновь возвращается на экраны, а в четверг, 15 августа, герои мультфильма появятся в кинотеатре «Люксор Круиз»!

В этот вечер вы сможете посоревноваться с птичками за подарки, сделать «боевой» аквагрим и попробовать сладкие угощения абсолютно БЕСПЛАТНО.

Ни один гость не останется в этот вечер без фотографии.

Начало праздника в 18:00 в фойе кинотеатра, самого показа – в 19:00.

Билеты уже в продаже.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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