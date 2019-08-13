Кинотеатр «Люксор» приглашает на встречу со злыми птичками

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-13T17:33:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Любимая игра вновь возвращается на экраны, а в четверг, 15 августа, герои мультфильма появятся в кинотеатре «Люксор Круиз»!

В этот вечер вы сможете посоревноваться с птичками за подарки, сделать «боевой» аквагрим и попробовать сладкие угощения абсолютно БЕСПЛАТНО.

Ни один гость не останется в этот вечер без фотографии.

Начало праздника в 18:00 в фойе кинотеатра, самого показа – в 19:00.

Билеты уже в продаже.

.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU