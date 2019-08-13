В Рязани перекроют улицу Островского
Участок улицы Островского от дома №1 до дома №9 перекроют на две недели. Это связано с капитальным ремонтом теплотрассы. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Движение закроют в период с 10:00 16 августа до 24:00 31 августа. В этот отрезок времени пассажирский транспорт начнет следовать по измененной схеме.
• Троллейбусы маршрутов №3 и №9 от остановки «Памятник Полетаеву» проследуют по Безымянному переулку, Братиславской улице, далее по своим маршрутам;
• Автобусы маршрутов №49 и №65, двигаясь в сторону микрорайона Братиславский от остановки «Памятник Полетаеву», проследуют по Безымянному переулку, Братиславской улице, далее по знакомым всем маршрутам.
ИСТОЧНИК KP.RU