2019-08-13T14:23:23+03:00
Недвижимость

В Рязани перекроют улицу Островского

Будет проводиться капремонт теплотрассы
Иван АНТОНОВ
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По всей Рязани идут активные земляные работы.По всей Рязани идут активные земляные работы.Фото: Павел АВЕРИН
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Участок улицы Островского от дома №1 до дома №9 перекроют на две недели. Это связано с капитальным ремонтом теплотрассы. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Движение закроют в период с 10:00 16 августа до 24:00 31 августа. В этот отрезок времени пассажирский транспорт начнет следовать по измененной схеме.

• Троллейбусы маршрутов №3 и №9 от остановки «Памятник Полетаеву» проследуют по Безымянному переулку, Братиславской улице, далее по своим маршрутам;

• Автобусы маршрутов №49 и №65, двигаясь в сторону микрорайона Братиславский от остановки «Памятник Полетаеву», проследуют по Безымянному переулку, Братиславской улице, далее по знакомым всем маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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