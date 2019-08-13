Рязанский фотограф колесит ночами по мещерским лесам
На ночи 13 и 14 августа приходится максимальное количество падающих звезд . Метеоры появляются на небосклоне в районе созвездия Персея, и потому получили имя Персеиды, хотя в действительности не имеют к этому созвездию никакого отношения.
Темными августовскими ночами рязанский фотограф-пейзажист Олег Буцкий колесит по мещерским лесам и полям в поисках падающих звезд. Минувшей ночью он ловил эффектные кадры неподалеку от Уржинского озера.
- Ну а чего дома-то сидеть, когда вокруг такая красота, - говорит Олег. – Хочется хотя бы маленькую частичку этого уникального природного явления подарить людям.
Напомним, что при отсутствии облачности наблюдать падающие звезды в северо-восточной части небосклона можно вплоть до 20 августа.
Одна из ночных работ Олега Буцкого.
ИСТОЧНИК KP.RU
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