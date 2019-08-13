Депутат облдумы Татьяна Гусева обсудила с рязанцами проведение капремонта домов

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-13T12:36:31+03:00

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Член фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе, региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Татьяна Гусева провела ряд встреч с жителями своего избирательного округа. Вместе с депутатом в них приняли участие представители Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, Государственной жилищной инспекции и подрядных организаций.

Так, 7 августа прошли встречи с жителями домов 7 корп. 1 и корп. 3 по улице Татарской. Основной темой обсуждения стали вопросы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Рязанцы рассказали Татьяне Гусевой о беспокоящих их проблемах. Жильцы дома 7 корп. 1 пожаловались на протекающую крышу, при этом ее ремонт запланирован только в 2032 году.

Парламентарий пообещала помочь провести строительную экспертизу для направления запроса в жилищную инспекцию, а впоследствии — в министерство ТЭК и ЖКХ с ходатайством о переносе сроков ремонта.

Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

В доме 7 корп. 3 другая проблема — здесь жалобы на двухдневное отключение водоснабжения. По словам представителя подрядной организации, оно было плановым, но заранее жильцов никто не предупредил.

Отдельно рязанцы отметили работу подрядной организации — ООО «Цитадель». «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах проводится качественно и в положенные сроки», — пояснили они Татьяне Гусевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU