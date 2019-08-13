2019-08-13T12:36:31+03:00
Политика

Депутат облдумы Татьяна Гусева обсудила с рязанцами проведение капремонта домов

Региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» встретилась с жителями Железнодорожного района
Поделиться:
Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
Изменить размер текста:

Член фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе, региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Татьяна Гусева провела ряд встреч с жителями своего избирательного округа. Вместе с депутатом в них приняли участие представители Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, Государственной жилищной инспекции и подрядных организаций.

Так, 7 августа прошли встречи с жителями домов 7 корп. 1 и корп. 3 по улице Татарской. Основной темой обсуждения стали вопросы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Рязанцы рассказали Татьяне Гусевой о беспокоящих их проблемах. Жильцы дома 7 корп. 1 пожаловались на протекающую крышу, при этом ее ремонт запланирован только в 2032 году.

Парламентарий пообещала помочь провести строительную экспертизу для направления запроса в жилищную инспекцию, а впоследствии — в министерство ТЭК и ЖКХ с ходатайством о переносе сроков ремонта.

Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

В доме 7 корп. 3 другая проблема — здесь жалобы на двухдневное отключение водоснабжения. По словам представителя подрядной организации, оно было плановым, но заранее жильцов никто не предупредил.

Отдельно рязанцы отметили работу подрядной организации — ООО «Цитадель». «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах проводится качественно и в положенные сроки», — пояснили они Татьяне Гусевой.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24