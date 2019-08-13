Житель Сасова украл электротовары, но сбыть не успел

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-13T12:14:05+03:00

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Индивидуальный предприниматель, арендатор павильона в торгово-развлекательном центре Сасова, обратился в полицию с заявлением о краже. Это случилось вечером: павильон продавец закрыл, но ТРЦ еще работал. Из-под витринного стекла пропал набор электронных часов, зарядных устройств для мобильных телефонов и подобной продукции. Всего было украдено на сумму около 6 тысяч рублей.

Оперативники получили информацию, что к преступлению может быть причастен 27-летний неработающий житель города Сасова. Полицейские тут же его разыскали, похищенное, которое он не успел сбыть, обнаружили в его квартире. В ходе беседы мужчина рассказал, что бесцельно гулял по торговому центру. Наблюдательность его не подвела: он заметил, что витрина одного из павильонов примыкает к окну, но при этом между ними имеется небольшое свободное пространство. Тогда сасовец изловчился, достал из-под витринного стекла выставленные товары, после чего скрылся.

Пресс-служба регионального УМВД сообщает, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ – расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU