За сутки рязанские инспекторы задержали рекордное число пьяных водителей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-13T12:00:57+03:00

Поскольку это данные за понедельник, вероятно что-то все дружно отмечали накануне, то есть – в воскресенье

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За минувшие сутки, то есть за понедельник, 12 августа, на дорогах Рязанской области инспекторы поймали 16 пьяных водителей, отчиталась пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

За этой сухой сводкой – настоящий рекорд: в будний день в области выявляют в среднем 5-7 любителей нетрезвой езды. За пятницу-воскресенье порядка 20-30 человек – но то выходные, народ гуляет… Здесь же сразу 16 за сутки!

Такой скачок мог бы быть связан с увеличением числа экипажей – когда инспекторов больше, и нарушений они зафиксируют больше. Однако, как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Госавтоинспекции, количество экипажей в области не изменилось.

Учитывая, что такой «улов» случился в понедельник, вероятнее всего это были водители, что-то рьяно отмечающие в воскресенье, но попавшиеся с «остатками» уже в рабочий день.

Смотрим в календарь, и обнаруживаем сразу два грандиозных праздника, случившихся 11 августа – это День строителя и Курбан-байрам... Кстати, вопреки расхожему мнению многие мусульмане, особенно обрусевшие, алкоголем отнюдь не пренебрегают.

В любом случае, судя по небывалому за многие годы скачку в сводке ГИБДД – гуляли обитатели области капитально.

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ИСТОЧНИК KP.RU