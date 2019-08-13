Рязанских приставов наказали за незаконное списание денег у пенсионера

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-13T10:51:52+03:00

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В начале июня у рязанца списали часть пенсии – мужчина не досчитался почти 7 тысяч рублей. Деньги исчезли по решению приставов, однако, по словам пенсионера – совершенно незаконно. Мужчина обратился в прокуратуру Октябрьского района Рязани и та начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выяснилась, что рязанец действительно был должен ту самую сумму, но еще зимой. Тогда приставы и начали по нему производство о взыскании – направили в Пенсионный фонд соответствующее письмо. Однако позже вопрос с долгом рязанец решил, о чем служба приставов узнала в апреле, официально получив нужные документы.

Тем не менее, запущенная машина продолжила работать: о том, что деньги с пенсии списывать не нужно, приставы написали в Центр по выплате пенсий Пенсионный фонд лишь… в конце июня. К тому времени деньги из пенсии уже вычли.

Прокуратура внесла руководителю УФССП России по Рязанской области представление. Оно уже рассмотрено и удовлетворено. Деньги мужчине вернули.

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ИСТОЧНИК KP.RU