Рязанец Андрей Волков победил на Всемирных играх полицейских

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-13T10:13:56+03:00

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XVIII Всемирные игры полицейских и пожарных, в которых принимают участие более 8 тысяч спортсменов из 79 стран и регионов мира, начались 8 августа в городе Чэнду (КНДР). Соревнования продлятся до 18 августа и включают в себя 56 спортивных дисциплин. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В состав российской национальной команды вошли двое полицейских из Рязани. Это заслуженные мастера спорта международного класса, чемпионы мира по спортивным единоборствам Андрей Волков и Дмитрий Небольсин.

Схватка в дзюдо в супертяжелом весе всегда считалась самым зрелищным событием в этом виде спорта. Русский богатырь, капитан полиции Андрей Волков в финале одолел китайского соперника и завоевал золотую медаль. В весовой категории до 90 кг Дмитрий Небольсин завоевал второе место.

ИСТОЧНИК KP.RU