2019-08-13T09:49:00+03:00
Общество

В Рязани, наконец, массово подешевели овощи

А вот сардельки, сосиски и курятина вдруг подорожали
Мария БЛИНОВА
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Если на базаре что-то дешевеет, что-то непременно дорожаетЕсли на базаре что-то дешевеет, что-то непременно дорожает
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В Рязани цены на овощи пошли вниз. Эта сезонная продукция ежегодно дешевеет летом, однако в этом году спад цен откровенно задержался. Тем не менее – он наступил.

По информации городского управления экономического развития, ссылающегося на данные Рязаньстата, с 6 по 12 августа в облцентре подешевели сразу: морковь (на 10%), репчатый лук (7%), огурцы (5%), яблоки (1,5%). Помидоры и картофель за неделю потеряли в цене по 8%.

За тот же период подорожали яйца, сосиски и сардельки, сливочное масло, пшено, соль и сахар, конфеты, охлажденные и мороженые куры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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