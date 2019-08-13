2019-08-13T08:56:56+03:00
Происшествия

В Рязани случилось два ночных пожара с эвакуацией жильцов

Вызовы поступали с улицы Братиславской и Московского шоссе
Антон КОНОВАЛОВ
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13 августа в Рязани выдалась неспокойная ночка. Вызовы о пожарах поступили в 01.02 и 03.19 с улицы Братиславской и Московского шоссе соответственно.

В первом случае, как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, прибывшие на место огнеборцы спасли 10 человек, еще троих эвакуировали. Пламя распространилось на 2 квадратных метра от кресла, загоревшегося в подъезде одного из домов.

На Московском шоссе загорелась однокомнатная квартира на 4 этаже из 9. Семи жильцам пришлось на время покинуть здание. Площадь пожара составила 6 «квадратов» - затронуты жилая комната, коридор и санузел.

Оба инцидента обошлись без пострадавших. На каждый из них выезжали по 15 пожарных на 5 единицах спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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