Рязанская красавица стала «Королевой музыки России 2019»

СЕГОДНЯ 06:30 2019-08-13T06:30:21+03:00

Об этом сама представительница жанра «Русский стиль» сообщила ВКонтакте

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Рязанка Алина Дубишина (творческий псевдоним Алина Дубинина, выступающая в жанре «Русский стиль»), красавица и мама двух очаровательных дочек, завоевала титул «Королева музыки России 2019».

10 августа в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой прошел юбилейный XX Всероссийский конкурс красоты и материнства «Миссис Россия 2019». Церемонию награждения вели Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери. В составе жюри, в частности, были Вячеслав Зайцев, Катя Лель, Гедиминас Таранда.

Титул «Миссис Россия 2019» получила Екатерина Нишанова из Геленджика. «Среди лучших красавиц России, наделенных различными музыкальными талантами, которые те продемонстрировали своими творческими номерами перед членами компетентного жюри, при серьезной конкуренции заветный титул «Королева Музыки России 2019» достался мне», - написала на своей страничке ВКонтакте рязанка.

ИСТОЧНИК KP.RU