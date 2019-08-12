2019-08-12T21:09:41+03:00
Общество

День физкультурника на Почтовой рязанцы отметили вместе с «Радио ОК»

Диджей Анна Ларина создавала настроение музыкой, а Олег Татаринов рассказывал о пользе плавания
Поделиться:
Специальный гость - тренер Олег Татаринов (справа).Специальный гость - тренер Олег Татаринов (справа).
Изменить размер текста:

9 августа на улице Почтовой в Рязани проходил праздник «Рязань – город спортивный», посвященный Дню физкультурника. Горожане отметили его вместе с «Радио ОК» и любимым диджеем радиостанции Анной Лариной.

На мероприятии состоялась встреча с тренером высшей квалификации, мастером спорта СССР Олегом Татариновым, который преподает в физкультурно-оздоровительном комплексе «Аквамед». По мнению Олега Николаевича, лучшая замена современным гаджетам – плавание. Этот вид спорта, подобно прокручиваю ленты в соцсетях, помогает мгновенно расслабиться, забыть о проблемах и получить удовольствие.

За пультом - Анна Ларина.

За пультом - Анна Ларина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После статьи в «Комсомолке» власти проверили скейтпарк в Рязани
Скончался глава подразделения рязанского Роспотребнадзора
В рязанских палатках изъяли почти 300 литров алкоголя
IV агрофестиваль «Рязанский караваец» пройдет 24 августа
Во вторник в Рязанской области обещают резкое потепление
Иркутские дети покинули ужаснувший их рязанский лагерь
Перед отменой одной из ярмарок выходного дня рязанцы скупили 10 тонн мяса
Рязанка отметила столетие с 16 правнуками
Бывшего рязанского градоначальника Сергея Карабасова оставили под стражей
На восьми улицах Рязани еще полдня не будет электричества
СК подключился к проверке рязанского лагеря, принявшего иркутских детей
Tele2: платить за билет в кино теперь не нужно
Рязанку задержали по подозрению в жестоком убийстве брата
Воевавший с религией и осквернявший могилы рязанец услышал приговор
Приобанк обнародовал координаты спрятанного на Байкале клада
Участника пьяной смертельной аварии в рязанском селе задержала полиция
Рязанских гурманов приглашают на гала-ужин
Стали известны подробности субботнего смертельного ДТП с двумя фурами
Ночью на рязанской дороге снова произошло смертельное ДТП с микроавтобусом
Полиция посчитала число зрителей «Авиамикса» под Рязанью
В Рязанской области обустроят общественное пространство с пляжем за 11 миллионов рублей