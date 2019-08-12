День физкультурника на Почтовой рязанцы отметили вместе с «Радио ОК»

СЕГОДНЯ 21:09 2019-08-12T21:09:41+03:00

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9 августа на улице Почтовой в Рязани проходил праздник «Рязань – город спортивный», посвященный Дню физкультурника. Горожане отметили его вместе с «Радио ОК» и любимым диджеем радиостанции Анной Лариной.

На мероприятии состоялась встреча с тренером высшей квалификации, мастером спорта СССР Олегом Татариновым, который преподает в физкультурно-оздоровительном комплексе «Аквамед». По мнению Олега Николаевича, лучшая замена современным гаджетам – плавание. Этот вид спорта, подобно прокручиваю ленты в соцсетях, помогает мгновенно расслабиться, забыть о проблемах и получить удовольствие.

За пультом - Анна Ларина.

ИСТОЧНИК KP.RU