День физкультурника на Почтовой рязанцы отметили вместе с «Радио ОК»
Диджей Анна Ларина создавала настроение музыкой, а Олег Татаринов рассказывал о пользе плавания
Специальный гость - тренер Олег Татаринов (справа).
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9 августа на улице Почтовой в Рязани проходил праздник «Рязань – город спортивный», посвященный Дню физкультурника. Горожане отметили его вместе с «Радио ОК» и любимым диджеем радиостанции Анной Лариной.
На мероприятии состоялась встреча с тренером высшей квалификации, мастером спорта СССР Олегом Татариновым, который преподает в физкультурно-оздоровительном комплексе «Аквамед». По мнению Олега Николаевича, лучшая замена современным гаджетам – плавание. Этот вид спорта, подобно прокручиваю ленты в соцсетях, помогает мгновенно расслабиться, забыть о проблемах и получить удовольствие.
За пультом - Анна Ларина.
ИСТОЧНИК KP.RU