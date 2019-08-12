2019-08-12T18:47:06+03:00
Общество

В рязанских палатках изъяли почти 300 литров алкоголя

Одни из нарушителей отделались штрафами, другие торговые точки могут вовсе снести
Константин МОГИЛИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Во время рейдов по палаткам Рязани полицейские изъяли 292 литра алкогольной продукции: продажа спиртного в нестационарных торговых точках категорически запрещена, но многих это не останавливает и они продают спиртное даже ночью.

- Составлены административные протоколы по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», предусматривающей штраф от 20 до 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Но, далеко не все отделались только штрафом. В отношении части предпринимателей в администрацию Рязани направлены рекомендации о расторжении договора на размещение торговой точки. Среди них палатка рядом с домом №11 по улице Телевизионной. Теперь алкоголь жители Шлакового, судя по всему, будут покупать в другом месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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