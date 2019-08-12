IV агрофестиваль «Рязанский караваец» пройдет 24 августа

СЕГОДНЯ 17:52 2019-08-12T17:55:24+03:00

уже I фестиваль вызвал восторг гостей, а теперь он пройдет уже в четвертый ряд. Фото: сайт администрации Рязанского района.

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24 августа в Рязанском районе пройдет IV агрофестиваль «Рязанский караваец». Об этом нам сообщили в районной администрации. Яркое событие уходящего лета состоится в живописном месте близ села Кораблино Рязанского района на берегу реки Листань.

Гости фестиваля своими глазами увидят, как зерно превращается в караваец – это историческое название тонких промасленных блинчиков. Примечательно, что фестиваль – интерактивный. Любой приехавший на фестиваль сможет попробовать свои умения в косьбе, обмолоте зерна, потрудиться на мельнице. И, что самое главное – увидеть плод труда рук своих – испечь блинчик и тут же отправить его в рот. Караваец-квест включает в себя 9 интерактивных площадок. Никаких сковородок и продуктов с собой привозить не надо, от гостей требуется одно – желание попробовать сделать все самому.

В рамках фестиваля пройдет необычный парад каравайцев и хлебобулочных изделий из муки нового урожая. Они будут участвовать в благотворительном аукционе, посвященном 75-летию Великой Победы. Собранные средства организатор передаст на реставрацию в с. Насурово Рязанского района памятника Герою Советского Союза Алексею Каширину.

Доехать до села Кораблино можно будет на автобусе № 113 от автовокзала «Приокский», а также на дополнительном транспорте от ТЦ «Глобус» с указателем «На фестиваль».

ИСТОЧНИК KP.RU