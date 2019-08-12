Во вторник в Рязанской области обещают резкое потепление
Синоптики «дают» аж +26 градусов, правда ночь будет очень холодной
В последние недели каникул погода над школьниками похоже смилостивилась
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 13 августа.
По сведениям синоптиков, во вторник нас ожидает переменная облачность. Дождей при этом не будет, но ночью и с утра местами туман. Ветер переменный, 4-9 м/с, а днем он может усилится и до 15 м/с.
Температура воздуха по области ночью +6...+11°С, правда местами похолодает – обещают даже +3°С. Днем же воздух прогреется до +21...+26°С.
ИСТОЧНИК KP.RU