Во вторник в Рязанской области обещают резкое потепление

СЕГОДНЯ 17:38 2019-08-12T17:38:04+03:00

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 13 августа.

По сведениям синоптиков, во вторник нас ожидает переменная облачность. Дождей при этом не будет, но ночью и с утра местами туман. Ветер переменный, 4-9 м/с, а днем он может усилится и до 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью +6...+11°С, правда местами похолодает – обещают даже +3°С. Днем же воздух прогреется до +21...+26°С.

ИСТОЧНИК KP.RU