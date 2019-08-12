2019-08-12T17:44:05+03:00
Общество

Иркутские дети покинули ужаснувший их рязанский лагерь

Областное правительство тем временем заверило, что в предыдущие смены таких претензий к условиям отдыха не было
Антон КОНОВАЛОВ
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В 2019 году оскандалившийся лагерь «Лесная Сказка», расположенный в Сасовском районе, получил необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение. При этом после визита и массовых жалоб от делегации из Иркутской области прокуратура нашла в учреждении целый ряд нарушений, свою проверку начал Следственный комитет..

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Рязанской области, в лагере за лето успели отдохнуть 468 детей. Они, по заверению чиновников, «остались довольны отдыхом».

Отмечается, что иркутские власти сами выбрали частное учреждение из предложенных вариантов. В государственных и муниципальных лагерях возможности разместить 179 школьников не было.

- В первые два дня администрация Сасовского района обеспечила детей теплой одеждой, усилило питание и доставила дополнительную мебель в лагерь. Информация была доведена до руководства региона, губернатор Николай Любимов взял ситуацию на личный контроль, - говорится в комментарии.

Напомним, ребята и их сопровождающие, прибывшие 9 августа из пострадавших от паводка районов, через соцсети и СМИ возмутились условиями в «Лесной Сказке». Как оказалось, они, не дождавшись окончания смены, уже покинули лагерь и направились обратно домой.

- В дорогу всем детям и сопровождающим был выдан сухой паек, врачи снабжены необходимыми препаратами и лекарственными средствами. Группу разместили в четырех вагонах, - сообщил в рязанском кабмине.

Забрать домой из рязанского лагеря просят дети из пострадавшего от наводнения Нижнеудинска.Источник: ГТРК "Ока".

ИСТОЧНИК KP.RU

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