2019-08-12T16:09:03+03:00
Общество

Рязанка отметила столетие с 16 правнуками

Именинница живет с одной из дочерей и в эти дни принимает поздравления
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба администрации РязаниФото: Пресс-служба администрации Рязани
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Рязанка Анна Наумушкина, ныне живущая в учхозе «Стенькино» Рязанского района, отметила 100-летний юбилей. Именинницу поздравили и от администрации Рязани, вручив Анне Михайловне цветы и подарок, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Девочка Аня появилась на свет в многодетной семье в селе Морозово-Борки Рязанской области в 1919 году. Окончив всего 4 класса начальной школы, она была вынуждена бросить учебу – нужно было работать дома по хозяйству. А с 14 лет девушка уже трудилась в поле наравне со взрослыми.

В войну Анна Михайловна работала на разработках торфа под Шатурой, позже обосновалась с мужем в Путятинском районе, трудилась в колхозе.

Анна Наумушкина подняла 6 детей, сейчас у нее 9 внуков и уже 16 правнуков. Награждена медалью «За материнство» I степени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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