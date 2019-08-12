2019-08-12T14:57:10+03:00
Общество

СК подключился к проверке рязанского лагеря, принявшего иркутских детей

В связи с ужасными условиями действия должностных лиц проверят на предмет халатности
Антон КОНОВАЛОВ
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Следственный комитет начал собственную проверку оздоровительно-образовательного центра «Лесная Сказка», где приняли детей из пострадавшего от наводнения Нижнеудинска (Иркутская область). Ранее стало известно об ужасных условиях отдыха и антисанитарии в стенах учреждения.

Как сообщает пресс-служба органа правопорядка, перед Сасовским межрайонным отделом стоит задача всесторонне изучить ситуацию, в том числе выяснить, не подпадают ли действия ответственных должностных лиц под статью 293 УК РФ «Халатность».

Напомним, 179 школьников прибыли в лагерь 9 августа. Едва заселившись, они начали звонить родителям и просить забрать их оттуда. Возмущены были и сопровождающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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