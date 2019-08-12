Рязанку задержали по подозрению в жестоком убийстве брата

СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-12T14:47:34+03:00

Об алкоголе во время ссоры не сообщается. Нож в руки женщина взяла на трезвую голову

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Кораблинские следователи нашли подозреваемую в жестоком убийстве жителя села Бестужево. Тело мужчины с множеством ран обнаружили в частном доме 6 августа, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ. Убийство произошло в тот же день.

По информации следователей, живущие вместе брат и сестра поссорились из-за бытового вопроса. 51-летняя женщина схватила нож и несколько раз ударила 42-летнего мужчину в грудь, спину и шею. От ранений он скончался на месте.

По ходатайству следователя суд принял решение заключить подозреваемую под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU