Рязанку задержали по подозрению в жестоком убийстве брата
Кораблинские следователи нашли подозреваемую в жестоком убийстве жителя села Бестужево. Тело мужчины с множеством ран обнаружили в частном доме 6 августа, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ. Убийство произошло в тот же день.
По информации следователей, живущие вместе брат и сестра поссорились из-за бытового вопроса. 51-летняя женщина схватила нож и несколько раз ударила 42-летнего мужчину в грудь, спину и шею. От ранений он скончался на месте.
По ходатайству следователя суд принял решение заключить подозреваемую под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU