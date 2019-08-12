2019-08-12T14:22:18+03:00
Происшествия

Воевавший с религией и осквернявший могилы рязанец услышал приговор

Вдобавок он распылил на полицейского перцовый баллончик, но в итоге реального срока избежал
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Скопине осудили воинствующего противника православия. Он обвинялся в вандализме, оскорблении чувств верующих и применении насилия к представителю власти.

Мужчина на дверях церкви расклеил вырезки из религиозных книг с провокационными надписями на них (конкретные слова не приводятся).Он же на кладбище повредил несколько надмогильных сооружений, а затем, уже попавшись, во время задержания распылил в лицо полицейскому перцовый баллончик.

Подсудимый с предъявляемыми ему обвинениями по четырем статьям (148, 214, 244, 318 УК РФ) согласился. Фемида не нашла отягчающих обстоятельств, а с учетом ряда смягчающих назначила условное наказание – 1,5 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В рязанских палатках изъяли почти 300 литров алкоголя
IV агрофестиваль «Рязанский караваец» пройдет 24 августа
Во вторник в Рязанской области обещают резкое потепление
Иркутские дети покинули ужаснувший их рязанский лагерь
Перед отменой одной из ярмарок выходного дня рязанцы скупили 10 тонн мяса
Рязанка отметила столетие с 16 правнуками
Бывшего рязанского градоначальника Сергея Карабасова оставили под стражей
На восьми улицах Рязани еще полдня не будет электричества
СК подключился к проверке рязанского лагеря, принявшего иркутских детей
Tele2: платить за билет в кино теперь не нужно
Рязанку задержали по подозрению в жестоком убийстве брата
Приобанк обнародовал координаты спрятанного на Байкале клада
Участника пьяной смертельной аварии в рязанском селе задержала полиция
Рязанских гурманов приглашают на гала-ужин
Стали известны подробности субботнего смертельного ДТП с двумя фурами
Ночью на рязанской дороге снова произошло смертельное ДТП с микроавтобусом
Полиция посчитала число зрителей «Авиамикса» под Рязанью
В Рязанской области обустроят общественное пространство с пляжем за 11 миллионов рублей