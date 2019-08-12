Воевавший с религией и осквернявший могилы рязанец услышал приговор

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-12T14:22:18+03:00

Вдобавок он распылил на полицейского перцовый баллончик, но в итоге реального срока избежал

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В Скопине осудили воинствующего противника православия. Он обвинялся в вандализме, оскорблении чувств верующих и применении насилия к представителю власти.

Мужчина на дверях церкви расклеил вырезки из религиозных книг с провокационными надписями на них (конкретные слова не приводятся).Он же на кладбище повредил несколько надмогильных сооружений, а затем, уже попавшись, во время задержания распылил в лицо полицейскому перцовый баллончик.

Подсудимый с предъявляемыми ему обвинениями по четырем статьям (148, 214, 244, 318 УК РФ) согласился. Фемида не нашла отягчающих обстоятельств, а с учетом ряда смягчающих назначила условное наказание – 1,5 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU