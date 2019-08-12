2019-08-12T13:39:48+03:00
Общество

Приобанк обнародовал координаты спрятанного на Байкале клада

Сертификат дает право на получение слитка серебра
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Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.
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Путешествие команды Приобанка на Байкал завершено. Напомним, экспедицию организовали в рамках проекта «Красоты России».

В недельном туре рязанцы не только осматривали красоты озера и его окрестностей, но и искали место для клада – сертификата, дающего право на получение слитка серебра или его денежного эквивалента. Отправляя группу, руководство банка заявляло, что место для клада подберут так, чтобы найти его было не очень просто, но в то же время – реально.

И вот, по завершении путешествия, долгожданное сообщение.

– Обещание выложить координаты нашего тайника мы выполняем. Итак, ловите: 54.21203° N, 108.41515° E. Ищите и найдете!

Кстати, фото, присланное банком вместе с координатами, сделано в тот день, когда группа посетила Байкало-Ленский заповедник...

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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