Участника пьяной смертельной аварии в рязанском селе задержала полиция

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-12T12:42:05+03:00

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В минувшую субботу, 10 августа, около 21.30, в селе Новое Еголдаево Ряжского района произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

24-летний парень на Opel Astra, по предварительным данным, превысил скорость и врезался в Chevrolet Aveo, за рулем которого был 53-летний мужчина из Нижегородской области. Пассажирка Chevrolet погибла на месте. Женщине было 53 года.

Прибывшие на место инспекторы увидели, что молодой водитель Opel пьян – при освидетельствовании оказалось, что у него 0,862 промиль алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас молодой человек задержан, в ближайшие часы суд решит, какую меру пресечения для него избрать дальше – следователи просят арест.

Помимо этой аварии за пятницу и выходные дни на дорогах области зарегистрировано еще 11 ДТП. Среди них одно смертельное: в аварии с двумя фурами и двумя легковушками погиб молодой мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU