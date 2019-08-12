Рязанских гурманов приглашают на гала-ужин

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-12T12:27:44+03:00

Можно отведать калинник или рыбновскую простоквашу на березовой коре

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Вы когда-нибудь были на ужине, который готовили одновременно 6 лучших поваров Рязани? Теперь такая возможность есть!

В рамках гастрономического фестиваля «Кухня рязанского края» члены региональной Ассоциации кулинаров, в числе которых шеф-повар ресторана «Буфетъ» Дмитрий Карцев, приглашают гурманов на гала-ужин.

Вот только некоторые блюда меню от шеф-поваров: вареники с ремесленной рикоттой и сливочным жюльеном с лесными грибами; эчпочмак с кониной; судак с желе из чайного гриба, муссом из молодого картофеля, козьева сыра и подливой из мяса креветок с вяленым окороком.

Стоимость билета – 3 тысячи рублей. Встречаемся 15 августа, в 19 часов в банкетном зале отеля «Старый город». Бронирование столов по телефону: 700-002.

Количество билетов ограничено.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU