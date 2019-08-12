2019-08-12T11:43:57+03:00
Происшествия

Стали известны подробности субботнего смертельного ДТП с двумя фурами

Столкнулись два грузовика и две легковушки
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Региональное Управление ГИБДД опубликовало подробности смертельной аварии, произошедшей в субботу, 10 августа. Напомним, трагедия случилась днем на 232 км трассы М-5 «Урал» – в Путятинском районе.

24-летний житель Московской области на Chevrolet Lacetti ехал в сторону Самары и врезался в MAN с полуприцепом. После этого другой MAN въехал в прицеп первой фуры, последняя при этом столкнулась с легковушкой Nissan Almera.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Водитель Chevrolet погиб на месте. 24-летняя пассажирка этой же машины в травмами отправлена в больницу.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

В ночь на понедельник в 100 км от места этой трагедии произошла еще одна: в ДТП попал микроавтобус – погибли два молодых человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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