2019-08-12T10:37:18+03:00
Происшествия

Ночью на рязанской дороге снова произошло смертельное ДТП с микроавтобусом

Погибли два молодых человека, еще двое госпитализированы
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Минувшей ночью в Путятинском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба рязанского Управления ГИБДД. Авария случилась в час ночи на 333 км трассы М-5 «Урал».

Микроавтобус Mercedes-Benz W208, за рублем которого булл 26-летний водитель, ехал в сторону Москвы и, по предварительным данным, частично съехал в кювет, после чего опрокинулся.

Микроавтобус был не рейсовый, однако перевозил сразу пять пассажиров. Двое из них погибли на месте – одному 26 лет, другому 19. Еще два пассажира 31 и 30 лет с травмами отправлены в больницу.

Напомним, страшная авария с микроавтобусом случилась неделю назад в Сасовском районе. К шести погибшим на днях прибавился еще один – от травм пассажир скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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