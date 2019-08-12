2019-08-12T10:43:27+03:00
Общество

Полиция посчитала число зрителей «Авиамикса» под Рязанью

«Курбан байрам» собрал народу меньше, но… не намного
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На трибунах «Авиамикса», как и всегда, свободных мест не былоНа трибунах «Авиамикса», как и всегда, свободных мест не былоФото: Евгений БАРАНЦЕВ
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В минувшие выходные, 10 и 11 августа, в Рязанской области прошло сразу несколько массовых мероприятий. Это шоу пилотажных групп «Авиамикс» на полигоне «Дубровичи», историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни», организованный в Шиловском районе и еще два менее массовых праздника местного значения.

Порядок на них обеспечивала полиция и по информации пресс-службы УМВД, обошлось без грубых нарушений. Одновременно с дежурством полицейские посчитали и число участников.

Посмотреть на «Авиамикс» приехали порядка 9 тысяч человек, шиловский фестиваль посетили 2 тысячи гостей, День поселка в Елатьме Касимовского района собрал 600 участников, а спортивные соревнования в Скопине – 650.

Воскресный праздник «Курбан байрам», прошедший в Дягилеве, посетили более 5 тысяч верующих.

«Курбан байрам» под Рязанью. Фото: Пресс-служба УМВД России по Рязанской области

«Курбан байрам» под Рязанью. Фото: Пресс-служба УМВД России по Рязанской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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