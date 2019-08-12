Полиция посчитала число зрителей «Авиамикса» под Рязанью
В минувшие выходные, 10 и 11 августа, в Рязанской области прошло сразу несколько массовых мероприятий. Это шоу пилотажных групп «Авиамикс» на полигоне «Дубровичи», историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни», организованный в Шиловском районе и еще два менее массовых праздника местного значения.
Порядок на них обеспечивала полиция и по информации пресс-службы УМВД, обошлось без грубых нарушений. Одновременно с дежурством полицейские посчитали и число участников.
Посмотреть на «Авиамикс» приехали порядка 9 тысяч человек, шиловский фестиваль посетили 2 тысячи гостей, День поселка в Елатьме Касимовского района собрал 600 участников, а спортивные соревнования в Скопине – 650.
Воскресный праздник «Курбан байрам», прошедший в Дягилеве, посетили более 5 тысяч верующих.
«Курбан байрам» под Рязанью. Фото: Пресс-служба УМВД России по Рязанской области
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
На полигоне «Дубровичи» прошел «Авиамикс-2019» – фоторепортаж (читать далее)
ИСТОЧНИК KP.RU