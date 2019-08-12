2019-08-12T10:12:26+03:00
Общество

В Рязанской области обустроят общественное пространство с пляжем за 11 миллионов рублей

Возле пруда в поселке Александро-Невский построят площадки для игр и занятий спортом, вдоль берега установят фонари и скамейки
Сергей ЛАЗУТИН
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Фрагмент чертежа проекта.Фрагмент чертежа проекта.
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В Александро-Невском районе 11,2 миллиона рублей из местного и областного бюджетов (по программе «Формирование современной городской среды») потратят на обустройство общественного пространства с пляжем. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.

На протяжении более 300 метров планируется благоустроить береговую линию пруда, образованного на ручье Ольховка. В народе водоем называют «Каширкой» - он находится рядом с поселком Каширин.

Сюда должны закупить 20 парковых скамеек, 20 светильников, 8 фонарей, 3 уличных прожектора, а также элементы декоративного освещения. Кроме того, заложены в стоимость прокладка тротуарных дорожек, строительство детской площадки, площадок для пляжного волейбола и мини-футбола. Здесь же сделают причал для лодок, установят мусорный контейнер и туалет.

Срок работ – до 1 декабря 2019 года.

Вдоль берега установят скамейки.

Вдоль берега установят скамейки.

Оборудование детской пллощадки.

Оборудование детской пллощадки.

Пляж расположен в северной части пруда.

Пляж расположен в северной части пруда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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