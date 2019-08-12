В Рязанской области обустроят общественное пространство с пляжем за 11 миллионов рублей
В Александро-Невском районе 11,2 миллиона рублей из местного и областного бюджетов (по программе «Формирование современной городской среды») потратят на обустройство общественного пространства с пляжем. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.
На протяжении более 300 метров планируется благоустроить береговую линию пруда, образованного на ручье Ольховка. В народе водоем называют «Каширкой» - он находится рядом с поселком Каширин.
Сюда должны закупить 20 парковых скамеек, 20 светильников, 8 фонарей, 3 уличных прожектора, а также элементы декоративного освещения. Кроме того, заложены в стоимость прокладка тротуарных дорожек, строительство детской площадки, площадок для пляжного волейбола и мини-футбола. Здесь же сделают причал для лодок, установят мусорный контейнер и туалет.
Срок работ – до 1 декабря 2019 года.
Вдоль берега установят скамейки.
Оборудование детской пллощадки.
Пляж расположен в северной части пруда.
ИСТОЧНИК KP.RU